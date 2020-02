Sénégal / Dispositif contre le coronavirus : Un budget de plus d’un milliard Cfa

Un montant de plus d’un milliard de francs Cfa est mis en réserve par l’État du Sénégal pour supporter les frais liés au dispositif de surveillance, de veille et d'alerte contre le coronavirus. L’information a été donnée par le chef de la Division surveillance épidémiologique et riposte vaccinale au ministère de la Santé et de l’action sociale, au cours de l’émission Jakaarlo Bi, sur la Tfm.



« C’est un milliard et quelque », a révélé le Dr Boly Diop, concernant le coût du dispositif. La surveillance est de mise au niveau national, au niveau de tous les points d'entrée, selon la blouse blanche. Des agents et un personnel de santé sont répartis un peu partout. Depuis son apparition, des cas du Covid-19, qui se transmet par les voies respiratoires, ont été décelés ailleurs en Egypte et en Algérie mais aussi au Nigeria.



Le docteur Diop a annoncé des contrôles sanitaires sur les frontières, après ceux déjà mis en place à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), pour prévenir la propagation du Coronavirus. L’État, dit-il, a décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute contamination...