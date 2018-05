Sénégal / 5ème Sommet Africain de l’internet : Promouvoir les services des TIC

Le Sénégal accueille depuis le 29 avril dernier le sommet Africain de l’internet AIS. Ce sommet qui est prévu au pays de la Téranga jusqu’au 11mai, devra permettre aux acteurs de se pencher sur les problématiques de la gouvernance de l’internet liée aux spécificités africaines.

Le Sommet Africain de l’Internet (African Internet Summit ou AIS) est une conférence annuelle multipartite TIC qui se déroule au niveau régional. C’est le sommet des TIC éducatives et commerciales en Afrique où les acteurs clés de l’industrie Internet peuvent interagir avec la communauté Internet mondiale. Le Sommet vise à rassembler sous un même toit la communauté commerciale et technique des TIC en Afrique pour discuter des problèmes et des défis liés aux TIC.