Sen’Eau : l’intersyndicale des travailleurs décrète une grève générale de 48h.

L’or bleu risque de ne pas couler lundi et mardi prochains en raison de la grève générale décrétée les 25 et 26 juillet par l’intersyndicale des travailleurs de la Sen’Eau. Cela fait suite à l’expiration, samedi, du préavis de grève de 30 jours déposé sur la table de la Direction générale de l’institution.



Pour le délégué du personnel des travailleurs, Mouhamadou Moustapha Ba, le silence et le manque de considération de la tutelle est à la base des conséquences qui découleront du mouvement d’humeur.



À l’en croire, la direction générale n’a apporté aucune réponse concrète aux différents points de la plateforme revendicative des travailleurs, notamment l’exigence d’une augmentation des salaires à hauteur de 40%, la revalorisation des salaires de plus de 400 stagiaires de la société.



Le syndicaliste a aussi dénoncé les avantages jugés coûteux des expatriés étrangers au détriment des travailleurs nationaux. Pour Mouhamadou Moustapha Ba, les travailleurs de la Sen’Eau sont déterminés à faire face pour amener la tutelle au respect de ses engagements.