Semaine nationale du handicap : la FSAPH trace les perspectives de l’inclusion dans le Sénégal 2050

Dans le cadre de la Semaine nationale du handicap, la Fédération sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH) a organisé une importante journée de réflexion stratégique autour du thème : « Contribution de la FSAPH au référentiel Sénégal 2050 du gouvernement ».



Experts de la FSAPH, représentants de l’administration, acteurs de la société civile : ils étaient nombreux à participer à ces travaux, qui ont permis de dresser un état des lieux sans concession sur la condition des personnes handicapées au Sénégal, tout en identifiant des leviers concrets d’action pour un avenir plus inclusif.



Trois axes de réflexion, des défis persistants



Dix communications ont structuré les échanges autour de trois axes majeurs : le cadre juridique et institutionnel du handicap, la participation politique et l’inclusion au développement local face aux changements climatiques, et enfin la protection sociale des personnes handicapées.



Sur le plan juridique, les participants ont pointé le manque d’effectivité dans l’application de la Loi d’Orientation Sociale (LOS), l’insuffisance de mécanismes de protection spécifiques pour les enfants et femmes handicapées, ainsi que l’inégalité d’accès à l’information juridique et administrative.



Concernant l’inclusion, plusieurs défis majeurs ont été soulevés, notamment l’accessibilité des services publics, la faible prise en compte du handicap dans les politiques d’emploi et de développement local, ou encore l’absence d’une politique claire d’éducation inclusive.



Côté protection sociale, les travaux ont mis en exergue la vulnérabilité des familles, premier filet de sécurité pour les personnes handicapées, le manque de sensibilisation du personnel de santé, et l’insuffisance d’accès à la carte d’égalité des chances et aux services sociaux de base.



Malgré ce tableau préoccupant, plusieurs opportunités stratégiques ont été mises en avant : la volonté politique affichée par les autorités à travers le référentiel Sénégal 2050, l’élection de plusieurs députés en situation de handicap, ou encore les avancées juridiques au niveau national et international, comme la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) ou le Traité de Marrakech.



La FSAPH ne s’est pas limitée au diagnostic : elle a formulé une série de propositions concrètes pour enrichir le référentiel Sénégal 2050. Parmi celles-ci, l’actualisation de la LOS, la mise en place d’une Haute Autorité du Handicap, l’organisation d’un Conseil interministériel dédié, et le renforcement des capacités des députés et institutions sur les droits des personnes handicapées.



Sur le plan local, elle recommande la création de budgets sensibles au handicap, le renforcement de la FSAPH dans les instances de concertation territoriales, et un appui structuré aux collectivités dans l’élaboration de projets inclusifs.



En matière de protection sociale, la fédération plaide pour une planification inclusive, une allocation compensatrice liée au handicap, et une meilleure collecte de données désagrégées pour affiner les politiques publiques.