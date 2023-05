Semaine du numérique : Les étudiants de Bambey pourront suivre l’événement en direct, par visioconférence selon le ministre Moussa Bocar Thiam

Pour la dernière journée de la caravane « Sénégal Connect », c’est l’Université Alioune Diop de Bambey qui a été à l’honneur ce samedi. En présence du recteur, du maire de Bambey et du préfet, le ministre de l’économie numérique s’est félicité du travail abattu par le corps enseignant qui devra occuper une place primordiale à l’occasion de la semaine du numérique jumelée au prix du grand chef de l’état pour l’innovation (16 au 20 mai au Grand Théâtre).

Lors de son discours, le ministre de la communication a souligné la diversité et la qualité de l’offre de formation trouvée sur place… « Bambey est devenue une ville universitaire. C’est un grenier de connaissance et de partage de connaissance pour le pays. Parmi les futurs administrateurs et intellectuels du Sénégal il y aura nécessairement des jeunes qui seront issus de cette université. Vous savez que la semaine du numérique implique non seulement les acteurs de l’écosystème, mais également les universités. D’abord du point de vue académique nous allons faire participer beaucoup de professeurs des universités pour animer les panels. Nous aurons une quarantaine de panels qui seront animés par des professeurs venant des différentes universités sénégalaises. »

Par ailleurs, il a annoncé que « nous (le ministre de l’économie numérique) allons également faire participer les étudiants porteurs de projets innovateurs. Ils auront l’occasion d’animer un stand lors de la semaine du numérique, pour montrer leurs innovations et leurs talents au chef de l’État et à l’ensemble de l’écosystème. Mais l’innovation cette année ce sera surtout la connexion que nous ferons le jour de l’événement entre l’université de Bambey et le lieu de la semaine du numérique en permettant par Visio conférence et par échanges directs et connectés aux étudiants de suivre les travaux. Tout le dispositif technique sera mis à disposition et nous aurons des stands pour permettre aux étudiants qui ne peuvent pas se déplacer de suivre les travaux et d’échanger avec les panelistes sans avoir à se déplacer à Dakar. » La preuve des avancées technologiques par l’acte !