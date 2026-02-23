Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur »

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a annoncé l’arrêt définitif de la commercialisation de ses produits instantanés « But ! » et « Numéro Porte-bonheur ».
Selon le communiqué parvenu à Dakaractu, la vente de ces deux produits a pris fin le 15 février 2026 à minuit. Ainsi, conformément à la législation en vigueur, le retrait officiel et définitif des deux produits interviendra trente (30) jours après l’arrêt de leur commercialisation, soit le 15 mars 2026 à minuit.
Durant la période transitoire allant du 15 février au 15 mars 2026, les détenteurs de tickets gagnants pourront se faire payer dans les circuits habituels.
Par ailleurs, un guichet unique sera ouvert à la Direction générale de la LONASE pour procéder au paiement des gains pendant cette période d’un mois.
La direction générale précise que le communiqué sera publié partout où besoin sera.
