Séisme au Parc des Princes : le PSG éliminé par Manchester United (1-3) en 8e de finale

LIGUE DES CHAMPIONS - Paris est à terre. Alors qu'il se dirigeait vers une qualification difficile pour les quarts de finale, après avoir été mené 1-2 pendant une heure par Manchester United, le club de la capitale a été éliminé dans le temps additionnel de la rencontre suite à un penalty marqué par Marcus Rashford (90e+3). Le but de l'international anglais est venu s'ajouter au doublé de Lukaku.

Paris s’y est mis tout seul. Comme un grand serait-on tenté d’écrire, ironiquement. Dans un match au scénario invraisemblable, conclu par un penalty sévère accordé avec l’aide du VAR et transformé par Marcus Rashford dans les arrêts de jeu (90e+3), le PSG a dit adieu à son rêve européen en offrant sur un plateau la qualification à une équipe de Manchester United, valeureuse mais loin d’être irrésistible (1-3). Pour la troisième année de suite, Paris reste bloqué à la case 8e de finale. Complètement surréaliste.



Le film du match

Deux saisons après la remontada subie au Camp Nou face au FC Barcelone (6-1), une année après l’élimination sans gloire face au Real, après un match aller parfaitement géré à Old Trafford (0-2), les hommes de Thomas Tuchel avaient juré, cœur sur la main, que cette fois-ci, ils n’allaient pas succomber à leurs démons passés. Patatras. Jamais une équipe qui avait gagné 0-2 à l’extérieur n’avait réussi "l’exploit" de se faire éliminer au retour. Mais cette équipe de Paris semble destinée à faire mentir les stats. Jamais dans le bon sens…

Eurosport