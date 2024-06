Sécurité routière : « Des mesures coercitives seront prises pour lutter contre la délinquance sur nos routes! » (DGPN)

Le nouveau directeur général de la police nationale a rassuré sur la prise de mesures concernant la sécurité routière. En effet, ces dernières semaines, l’insécurité routière a encore fait parler d’elle avec les accidents notés de part et d’autre.



Dans ses nouvelles missions à la tête de la police nationale, Mame Seydou Ndour envisage de lutter farouchement avec les contrevenants au code de la route. « Concernant la sécurité routière, la compagnie de circulation sera renforcée et dotée de moyens additionnels d’intervention et verra son déploiement étendu vers de nouvelles zones », a déclaré le nouveau DGPN.



D’ailleurs, Mame Seydou Ndour entend mener des mesures coercitives pour lutter contre la délinquance routière. « Il faudra inciter au respect du code de la route et baisser le taux de mortalité sur les routes », s’engage-t-il. Le nouveau directeur général de la police nationale s’exprimait ce matin devant le ministre de l’intérieur et d’autres fonctionnaires de la police, à l’occasion de son installation.