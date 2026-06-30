Nombre record de “nouveaux millionnaires” dans le monde en 2025, selon UBS

Le patrimoine des ménages a enregistré une nette hausse en 2025, avec un nombre “record” de “nouveaux millionnaires” au niveau mondial, selon une étude de la banque suisse UBS publiée mardi. L’an passé, près d’un million de personnes dans le monde, ou l’équivalent de 2.600 personnes “par jour” en moyenne, ont vu la valeur de leur patrimoine atteindre la barre du million de dollars, entre leurs actifs financiers et immobiliers, selon les estimations du géant suisse de la gestion de fortune.



Les États-Unis ont représenté près de la moitié de ces nouveaux millionnaires, précise la banque, “avec plus de 440.000 personnes supplémentaires”, suivis par la Chine continentale, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. UBS réalise chaque année un rapport sur la richesse au niveau mondial, intitulé le “Global wealth report”, qui évalue l’évolution du patrimoine des ménages. Il porte sur l’ensemble de leurs actifs financiers et non-financiers (principalement l’immobilier), moins leurs dettes.



Pour faciliter les comparaisons d’un pays à l’autre, la valeur des actifs est convertie en dollars. La richesse a grimpé de 10,8% “Etre millionnaire en dollars ne signifie pas avoir un million à la banque ou dans un portefeuille d’investissement”, précise l’étude, le logement principal représentant le plus gros actif de la plupart des ménages. D’après cette étude, qui s’appuie sur un échantillon de 56 pays, la richesse personnelle, tous niveaux de patrimoine confondus, a grimpé de 10,8% en 2025, progressant “à son rythme le plus rapide depuis 2017”, indique la banque dans le communiqué accompagnant l’étude.



Cette hausse s’explique par “la vigueur des marchés financiers” et “l’augmentation des actifs non-financiers”, ajoute UBS, qui note cependant que “les gains ont été inégaux”, “selon les régions et les segments de richesse”. “La croissance a été particulièrement forte dans les segments de richesse supérieurs à 5 millions de dollars”, souligne la banque. La Suisse arrive en haut de classement, avec un patrimoine moyen par adulte de 910.382 dollars, suivi par les Etats-Unis (696.277 dollars) et le Luxembourg (654.732 dollars). La France se classe au 15ème rang avec un patrimoine moyen de 341.359 dollars, derrière l’Allemagne (346.613 dollars) mais devant Taïwan (332.533 dollars).