Nombre record de “nouveaux millionnaires” dans le monde en 2025, selon UBS


Nombre record de “nouveaux millionnaires” dans le monde en 2025, selon UBS
Le patrimoine des ménages a enregistré une nette hausse en 2025, avec un nombre “record” de “nouveaux millionnaires” au niveau mondial, selon une étude de la banque suisse UBS publiée mardi. L’an passé, près d’un million de personnes dans le monde, ou l’équivalent de 2.600 personnes “par jour” en moyenne, ont vu la valeur de leur patrimoine atteindre la barre du million de dollars, entre leurs actifs financiers et immobiliers, selon les estimations du géant suisse de la gestion de fortune.

Les États-Unis ont représenté près de la moitié de ces nouveaux millionnaires, précise la banque, “avec plus de 440.000 personnes supplémentaires”, suivis par la Chine continentale, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. UBS réalise chaque année un rapport sur la richesse au niveau mondial, intitulé le “Global wealth report”, qui évalue l’évolution du patrimoine des ménages. Il porte sur l’ensemble de leurs actifs financiers et non-financiers (principalement l’immobilier), moins leurs dettes.

Pour faciliter les comparaisons d’un pays à l’autre, la valeur des actifs est convertie en dollars. La richesse a grimpé de 10,8% “Etre millionnaire en dollars ne signifie pas avoir un million à la banque ou dans un portefeuille d’investissement”, précise l’étude, le logement principal représentant le plus gros actif de la plupart des ménages. D’après cette étude, qui s’appuie sur un échantillon de 56 pays, la richesse personnelle, tous niveaux de patrimoine confondus, a grimpé de 10,8% en 2025, progressant “à son rythme le plus rapide depuis 2017”, indique la banque dans le communiqué accompagnant l’étude.

Cette hausse s’explique par “la vigueur des marchés financiers” et “l’augmentation des actifs non-financiers”, ajoute UBS, qui note cependant que “les gains ont été inégaux”, “selon les régions et les segments de richesse”. “La croissance a été particulièrement forte dans les segments de richesse supérieurs à 5 millions de dollars”, souligne la banque. La Suisse arrive en haut de classement, avec un patrimoine moyen par adulte de 910.382 dollars, suivi par les Etats-Unis (696.277 dollars) et le Luxembourg (654.732 dollars). La France se classe au 15ème rang avec un patrimoine moyen de 341.359 dollars, derrière l’Allemagne (346.613 dollars) mais devant Taïwan (332.533 dollars).
Autres articles
Mardi 30 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
DOB / « Êtes-vous pour une restructuration »? La question du député Mbaye Dione au ministre Cheikh Diba

DOB / « Êtes-vous pour une restructuration »? La question du député Mbaye Dione au ministre Cheikh Diba - 30/06/2026

Dette cachée : Mbaye Dione réclame la publication des rapports de Forvis Mazars plutôt qu’un nouvel audit

Dette cachée : Mbaye Dione réclame la publication des rapports de Forvis Mazars plutôt qu’un nouvel audit - 30/06/2026

DOB : Pape Djibril Fall interpelle le ministre des Finances sur les urgences routières et hospitalières à Mbour et Thiadiaye

DOB : Pape Djibril Fall interpelle le ministre des Finances sur les urgences routières et hospitalières à Mbour et Thiadiaye - 30/06/2026

Mensonge, triche et démagogie ! (Par ABC)

Mensonge, triche et démagogie ! (Par ABC) - 30/06/2026

Karpowership élargit sa flotte avec une nouvelle classe de Powership : « Sea Lion »

Karpowership élargit sa flotte avec une nouvelle classe de Powership : « Sea Lion » - 30/06/2026

Rwanda-RDC: un an après, l’accord de paix de Washington peine à se concrétiser sur le terrain, selon un rapport

Rwanda-RDC: un an après, l’accord de paix de Washington peine à se concrétiser sur le terrain, selon un rapport - 30/06/2026

L’OMS organise une réunion de crise pour tirer des leçons de la canicule en Europe

L’OMS organise une réunion de crise pour tirer des leçons de la canicule en Europe - 30/06/2026

Qui est Vadim Ermolaev, le millionnaire ukrainien blessé dans une attaque au colis piégé à Monaco?

Qui est Vadim Ermolaev, le millionnaire ukrainien blessé dans une attaque au colis piégé à Monaco? - 30/06/2026

Afrique du Sud: à Durban, des milliers de manifestants réclament le départ des sans-papiers

Afrique du Sud: à Durban, des milliers de manifestants réclament le départ des sans-papiers - 30/06/2026

Tensions au PS : Aminata Mbengue Ndiaye ferme provisoirement la Maison Léopold Sédar Senghor aux réunions

Tensions au PS : Aminata Mbengue Ndiaye ferme provisoirement la Maison Léopold Sédar Senghor aux réunions - 30/06/2026

‎BAC à Kolda : Les 6.296 démarrent l'examen dans de bonnes conditions...

‎BAC à Kolda : Les 6.296 démarrent l'examen dans de bonnes conditions... - 30/06/2026

Mbour : Plus de 2,2 milliards FCFA bloqués, la mairie sort du silence et accuse les lenteurs administratives

Mbour : Plus de 2,2 milliards FCFA bloqués, la mairie sort du silence et accuse les lenteurs administratives - 30/06/2026

Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté pour trafic présumé de comprimés barbituriques

Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté pour trafic présumé de comprimés barbituriques - 30/06/2026

Académie de Thiès : 31.143 candidats en lice, avec une augmentation de 2.189 candidats

Académie de Thiès : 31.143 candidats en lice, avec une augmentation de 2.189 candidats - 30/06/2026

Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits…

Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits… - 30/06/2026

Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère

Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère - 30/06/2026

Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes »

Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes » - 30/06/2026

TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de «  Diomaye- Président, contestée

TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de «  Diomaye- Président, contestée - 30/06/2026

Prévention des inondations : l'ONAS inspecte les chantiers de curage et appelle à une mobilisation collective

Prévention des inondations : l'ONAS inspecte les chantiers de curage et appelle à une mobilisation collective - 29/06/2026

Réviser l'irrévisable? La réforme constitutionnelle de 2026 à l’épreuve de l’article 103 de la Constitution sénégalaise

Réviser l'irrévisable? La réforme constitutionnelle de 2026 à l’épreuve de l’article 103 de la Constitution sénégalaise - 29/06/2026

Assemblée nationale : Abdou Mbow bousculé par des députés de Pastef et évacué par le GIGN, les réseaux sociaux le sacrent « homme du 29 juin »

Assemblée nationale : Abdou Mbow bousculé par des députés de Pastef et évacué par le GIGN, les réseaux sociaux le sacrent « homme du 29 juin » - 29/06/2026

Yoro Dia à Diomaye et Sonko : « On a été déclassé par la Côte d’Ivoire, rattrapé par la Guinée et talonné par le Bénin et vous êtes toujours dans la cour de récréation »

Yoro Dia à Diomaye et Sonko : « On a été déclassé par la Côte d’Ivoire, rattrapé par la Guinée et talonné par le Bénin et vous êtes toujours dans la cour de récréation » - 29/06/2026

Révision constitutionnelle : Me Oumar Youm dénonce une « forfaiture » et réclame un référendum

Révision constitutionnelle : Me Oumar Youm dénonce une « forfaiture » et réclame un référendum - 29/06/2026

Assemblée nationale- Thierno Alassane Sall réagit après l'incident:

Assemblée nationale- Thierno Alassane Sall réagit après l'incident: " Abdou Mbow a le droit de reprendre la parole". - 29/06/2026

( Suite ) MBACKÉ- Meurtre de Mamadou Guissé / Le suspect passe aux aveux et évoque des menaces de mort proférées en son encontre par sa victime

( Suite ) MBACKÉ- Meurtre de Mamadou Guissé / Le suspect passe aux aveux et évoque des menaces de mort proférées en son encontre par sa victime - 29/06/2026

AFFÉ LAKRAM : « Quiconque veut déstabiliser ce pays doit être jeté en prison » a confié Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké au ministre Abdou Ahad Ndiaye

AFFÉ LAKRAM : « Quiconque veut déstabiliser ce pays doit être jeté en prison » a confié Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké au ministre Abdou Ahad Ndiaye - 29/06/2026

Révision constitutionnelle : Des manifestants dispersés au gaz lacrymogène près de l'Assemblée nationale

Révision constitutionnelle : Des manifestants dispersés au gaz lacrymogène près de l'Assemblée nationale - 29/06/2026

Assemblée nationale : l'ancien ministre Pape Gorgui Ndong interpellé aux abords de l'hémicycle

Assemblée nationale : l'ancien ministre Pape Gorgui Ndong interpellé aux abords de l'hémicycle - 29/06/2026

Mali : après les récentes attaques, les motos dans le viseur des autorités

Mali : après les récentes attaques, les motos dans le viseur des autorités - 29/06/2026

Une fusillade éclate dans une fan zone de la Coupe du monde en Californie: 1 mort et un blessé grave

Une fusillade éclate dans une fan zone de la Coupe du monde en Californie: 1 mort et un blessé grave - 29/06/2026

RSS Syndication