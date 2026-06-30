L’OMS organise une réunion de crise pour tirer des leçons de la canicule en Europe

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) organisera une réunion de crise le 6 juillet en raison de la vague de chaleur extrême qui touche l’Europe, a annoncé son directeur régional Hans Kluge. L’objectif est de tirer des leçons de la canicule et de mettre en place des actions pour mieux préparer l’Europe. L’OMS veut également évaluer le niveau de préparation des différents États et encourager leur collaboration.



La vague de chaleur, qui touche encore certains pays du sud de l’Europe, a mis les services de secours sous pression. Dans certaines villes françaises, les appels pour des urgences médicales ont augmenté de 50% tandis que les services de secours londoniens ont enregistré la semaine passée le plus grand nombre d’appel pour des urgences vitales en une journée.

Des morts par centaines

En Espagne, plus de 300 décès supplémentaires liés à la chaleur ont été dénombrés en quelques jours. En Italie, ce chiffre a été atteint en une journée.



L’OMS estime que les vagues de chaleur ne doivent plus être considérées comme des phénomènes exceptionnels mais bien comme des crises récurrentes, de plus en plus fréquentes, intenses et longues. “L’Europe se réchauffe plus de deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Chaque été où nous ne nous préparons pas à ce réchauffement est un été où des vies vont être perdues”, met en garde l’OMS.



L’organisation onusienne insiste sur la nécessité de la prévention en mettant en place des plans canicule, des avertissements préventifs et des abris. “Les estimations montrent que le nombre de décès liés à la chaleur en Europe en 2023 aurait été 80% plus élevé sans les mesures mises en place.”



Toutefois, “plus de la moitié des pays européens ne disposent toujours pas d’un plan d’action global en matière de santé et de canicule”, déplore l’OMS.



Plan interfédéral en Belgique

En Belgique, le ministre fédéral de la Mobilité et du Climat, Jean-Luc Crucke (Les Engagés), est en faveur d’un plan interfédéral pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes, dont la canicule. Ses priorités comprennent différentes mesures comme la modernisation des alertes canicule en prenant en compte les températures nocturnes également; le renforcement du système BE-Alert; la création d’un réseau national des lieux de fraîcheur dans les bâtiments publics; le déploiement de points d’eau potable ou encore la mobilisation de l’armée lors d’événements climatiques extrêmes.

