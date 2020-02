Sécurité : La Gendarmerie dopée par les États-Unis avec un don en matériel à hauteur de 13 millions de dollars.

Dans le cadre du Programme de soutien aux opérations internationales de maintien de la paix, le gouvernement des États-Unis a remis un don en matériel à la gendarmerie Nationale du Sénégal.



Cette cérémonie a été préside par le Ministre des Forces Armés M. Sidiki Kaba, accompagné de son Excellence Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, ce mardi 4 février, à la Caserne Général Waly Faye de Mbao.



Occasion pour M. Sidiki Kaba, Ministre des Forces Armées, de magnifier ce don de matériel dans un contexte international marqué par des menaces. Selon lui, la mise à disposition de ce matériel performant permettra de faire face à ces menaces. Il poursuit que cet accord entre les États-Unis et le Sénégal permet d’échanger sur les questions liées à la paix et à la sécurité.



Ainsi, le Ministre d’ajouter que « notre attachement commun à la démocratie, au droit de l’Homme, à la sécurité, au bien-être des populations constitue le socle de ce partenariat fructueux. » Cette coopération bilatérale permet de contribuer à la formation du personnel sur le leadership, la protection rapprochée, les interventions spéciales, le maintien de l’ordre.



Il a par ailleurs, saisi l’opportunité pour saluer cette coopération exemplaire à travers laquelle le Sénégal bénéficie d'un don de matériel estimé à 13 millions de dollars soit 7 692 600 000 FCFA, composé de 6 véhicules blindés de transport de troupes, 56 camions, des générateurs, et d’autres matériels.