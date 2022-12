Secteur culturel : Le ministre Alioune Sow installe le conseil scientifique du FESNAC

En prélude au festival national des arts et de la culture (FESNAC), le ministre de la culture et du patrimoine historique, Mr Alioune Sow, a procédé à l’installation ce 13 décembre, du conseil scientifique qui est composé de plusieurs personnes du monde de la culture sénégalaise. Ce conseil scientifique sera chargé de définir les orientations scientifiques et techniques du festival. Ainsi, après 5 ans d’absence, le FESNAC qui en est à sa 11ème édition aura lieu dans la région de Kaffrine du 21 au 28 janvier 2023. Pour cette 11ème édition du FESNAC, dont l’invité d’honneur est la famille royale d’Oussouye, le thème retenu est « femme, éducation culturelle et développement socio-économique. » À cet effet, plusieurs prix sont prévus, tels le prix Alioune Badara Bèye pour la polyvalence et la persévérance...