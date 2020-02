Secteur Minier : Le MMG lance la trousse d'informations minières.

Le secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, (MMG) M. Ibrahima Guèye, a présidé ce 17 février 2020, la cérémonie de lancement de la trousse d'informations minières sous le label ‘’un secteur minier responsable’’, en présence de l’Ambassadeur du Canada au Sénégal, Son Excellence Sébastien Beaulieu. Ce dernier lui a remis officiellement ladite trousse élaborée grâce à l’appui du Canada, à l’auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng, à Diamniadio. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des organisations de la société civile et de la chambre des mines. Selon le SG du MMG, M. Ibrahima Guèye, cette "trousse d’informations minières pour un secteur minier responsable, constitue une réponse adaptée par rapport à l'ensemble des préoccupations, aux attentes, aux exigences de plus en plus forte des communautés impactées." Cette trousse d’informations qui est un recueil d'informations, a été conçue grâce à l'appui du Canada.

Selon son Excellence Sébastien Beaulieu, la trousse est "un outil de vulgarisation et de sensibilisation qui sera utile et pour les compagnies et pour les populations impactées. "D'ailleurs pour une meilleure appropriation, cet outil sera traduit dans les langues nationales des régions de Tamba, Kédougou, Thies, Ziguinchor et Dakar. En plus, des missions seront organisées dans ces régions pour une large diffusion du document.