Séance d’écoute de son nouvel album : Momo Dieng verse de chaudes larmes...

« Cey li » le nouvel album de Momo Dieng vient à la suite de « Lang gui ». L'album est composé de 11 titres dont « Turëndo » dans lequel l’artiste exprime sa reconnaissance envers son parrain Mouhamadou Abdallah Thiam, et qui porte par ailleurs le nom du prophète Mohamed. Selon l'artiste, il n'y a pas meilleure illustration pour un chanteur que de faire les louanges du prophète Mohamed (Psl). Raison pour laquelle, en écoutant cette chanson, il a versé de chaudes larmes. Interrogé sur sa forte émotion au sujet de son interprétation, il a déclaré qu’il est le plus jeune à avoir chanté le prophète et que la chanson le touche au plus profond de son être, d'autant que sa mère était partie à la Mecque où elle avait formulé des prières pour avoir un fils qui porterait le nom du prophète...