Scrutin du dimanche : La CENA à pied d’œuvre dans les 15.196 bureaux de vote

La campagne électorale vit ses dernières heures avant le jour des élections du dimanche 31 juillet 2022. Les Sénégalais sont appelés aux urnes sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans cinquante pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe en vue d'élire les représentants du peuple à l'Assemblée nationale.

Dans un communiqué en marge de ce rendez-vous électoral, la CENA, organe chargé du contrôle et de la supervision du processus électoral, s’est déjà déployée sur le terrain pour assurer sa mission de veiller à la régularité et à la transparence du scrutin. Dans cet esprit, la CENA mettra en place un important dispositif mobilisant des superviseurs et contrôleurs qui seront effectivement présents dans les 15 196 bureaux de vote à l'intérieur du pays et les 758 de l'étranger. Outre le contrôle dans les lieux de vote, ce personnel participe au convoyage des procès-verbaux et au comptage des voix au sein des commissions départementales et de la commission nationale de recensement des votes.

Comme lors de toutes les consultations électorales qu'elle a contrôlées jusqu'ici, la CENA se fera aussi un point d'honneur, pour l’exécution de toutes ses missions avec rigueur et vigilance afin de contribuer à la tenue d'un scrutin sincère et transparent.

Pour la campagne électorale, l’organe de supervision a déploré les actes de violences physiques entre adversaires politiques, entraînant parfois des blessés et des dégâts matériels. La violence verbale n'a pas manqué non plus, avec son lot de propos susceptibles de susciter des rancœurs. Pour la CENA, « les auteurs de tels actes et paroles semblent avoir perdu de vue le fait que la démocratie est avant tout une confrontation d'idées et de programmes qui doit être sous-tendue par la force de l'argument plutôt que par l'argument de la force ».

Elle lance un appel au calme et invite particulièrement les responsables et formations politiques à sensibiliser et à conscientiser leurs militants, partisans et sympathisants à la nécessité d'une pacification totale et immédiate du paysage politique national afin que tous les électeurs puissent exercer leur droit de vote, le 31 juillet 2022, dans la paix et la sécurité.