Scandale à bord du Tata 58 : un passager se frotte et éjacule sur une femme et finit au commissariat

La scène aurait pu sembler irréelle si elle ne s’était pas déroulée sous les yeux médusés des passagers d’un bus Tata. Le 1er septembre dernier, un commerçant domicilié à Castor, Idrissa Sy, âgé de 27 ans, a été interpellé puis déféré hier au parquet par le commissariat de la Médina pour outrage public à la pudeur.



Une passagère agressée en plein trajet



Selon le récit de la plaignante, M. M. Dieng, le bus numéro 58 était bondé lorsqu’elle a senti des frottements suspects sur son fessier. Quelques instants plus tard, elle a ressenti une chaleur étrange avant de se retourner… pour découvrir un spectacle choquant : Idrissa Sy avait exhibé son sexe et venait d’éjaculer sur elle.



Réaction immédiate dans le bus



Sous le choc mais déterminée, la victime s’est empressée de confronter le mis en cause, l’empoignant publiquement et dénonçant son acte. Le chauffeur du bus, témoin de la scène, n’a pas hésité : il a immédiatement dirigé son véhicule vers le commissariat de la Médina pour livrer le suspect aux policiers.



Un aveu sans détour



Face aux enquêteurs, Idrissa Sy n’a pas tenté de nier les faits. « C’est la première fois que cela m’arrive et j’avoue que je suis malade. C’est une erreur regrettable que j’ai commise et je demande la clémence de la justice », a-t-il déclaré lors de son audition.



La justice saisie



Placé en garde à vue, le jeune homme a finalement été déféré hier au parquet pour répondre de ses actes. Il encourt des sanctions sévères pour outrage public à la pudeur, une infraction particulièrement réprimée dans l’espace public.