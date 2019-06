Scandale : Le chef du bureau des domaines de Ngor/Almadies au cœur d’une scabreuse affaire

Déjà interrogé discrètement par la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos), il y a de cela quelques mois, le chef du bureau des domaines de Ngor/Almadies se trouve au cœur d'une rocambolesque affaire.

Libération a obtenu, d'un lanceur d'alerte, plusieurs documents relatifs à une vaste opération foncière, inédite sur tous les plans. Pour vous dire, Meissa Ndiaye puisque c’est de lui dont il s’agit, n’a pas hésité a signer, devant un notaire dont le nom a été mêlé dans plusieurs affaires sous Wade, un acte de vente dans lequel il est présenté comme le... mandataire d'une «société» privée qui a fait main basse sur plusieurs parcelles dans un quartier très prisé de Dakar. l’affaire, sur laquelle nous reviendrons en long et en large, a été d'ailleurs portée à la connaissance des plus hautes autorités. rendez-vous dans nos prochaines livraisons.