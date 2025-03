Sarré et ses « Saralé » : l’analyse de Badara Gadiaga sur la dernière sortie du ministre porte-parole du gouvernement

Depuis qu’il a fait cette sortie à l’occasion du lancement des activités de l'École du Parti Daaray Cheikh Anta Diop en compagnie de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) Mbao, le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, s’est retrouvé avec une vague de critiques. En effet, Moustapha Njekk Sarré dans son intervention axée sur la situation des finances publiques sous Macky Sall, affirmait que « l’ex-ministre des finances et du budget Moustapha Bâ a été tué dans des circonstances troubles. » Interprétant ces propos, le chroniqueur Badara Gadiaga fera savoir que le directeur de l’École du Parti Pastef « est un habitué des faits ». « Nous devons désormais lui accorder chaque semaine une rubrique qui évoquera ses bourdes. « Pourquoi pas Sarré et ses Saralé… », propose Badara Gadiaga sous un ton ironique mais pour lui, « un représentant du gouvernement doit avoir une certaine retenue surtout quand il s’agit d’une dossier qui est entre les mains de la justice et dans lequel le procureur s’est déjà prononcé...