Saré Bidji (Kolda) : Sensibilisation des élèves sur la santé de la reproduction, l'hygiène menstruelle par les clubs de jeunes filles leaders...

Dans le monde rural, il est essentiel de sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction, les violences, le civisme entre autres. C'est ce qu'ont compris les clubs de jeunes filles leaders de la commune de Saré Bidji en assistant leurs consœurs dans les écoles. Ainsi, ceci entre dans le cadre de la protection des jeunes filles et leur santé reproductive grâce au Centre Conseil Ado de Kolda.

D'ailleurs, ce service joue un rôle important dans la déconstruction du complexe chez les jeunes tout en les invitant à croire en leurs possibilités grâce au concept du "new deal". En ce sens, le CCA et le "new deal" sont devenus un parapluie pour ces nombreuses jeunes filles leaders du monde rural souvent victimes de mariages ou grossesses précoces.

Dans cette dynamique, les membres des clubs de jeunes filles leaders de Saré Bidji ont organisé des sessions éducatives sur la gestion de l'hygiène menstruelle et l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables. Ce sont des actes anodins mais qui ont une portée très significative pour elles souvent issues de couches vulnérables.

À ce titre, les filles des collèges, du lycée et de l'école primaire ont accueilli favorablement ce partage d'expériences entre filles. Dans la foulée, 150 serviettes furent distribuées afin de leur permettre de mieux préparer les vacances avec l'appui de World Vision Sénégal basé à Kolda.