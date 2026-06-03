CAN U-17 2026 : Patrice Motsepe félicite le président de la FSF, Abdoulaye Fall, après le sacre des Lionceaux


CAN U-17 2026 : Patrice Motsepe félicite le président de la FSF, Abdoulaye Fall, après le sacre des Lionceaux
Cette réaction officielle intervient quelques heures après le couronnement du Sénégal, qui a une nouvelle fois marqué l’actualité du football africain en s’imposant au sommet de la compétition continentale des moins de 17 ans.

Dans une lettre datée du 2 juin 2026 et adressée au président de la FSF, Abdoulaye Fall, le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a salué la performance de l'équipe nationale sénégalaise ainsi que le travail de son encadrement technique.

« Félicitations aux Lionceaux de la Teranga ainsi qu'à leur équipe technique pour cette victoire bien méritée et couronnée par le titre de champions de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies de la CAF Maroc 2026 », a écrit le dirigeant sud-africain.

Patrice Motsepe estime que cette réussite est également le résultat du leadership du président de la FSF. Il a rendu hommage à l'engagement de la fédération en faveur du développement du football des jeunes au Sénégal et en Afrique.

Le président de la CAF a par ailleurs souligné que ce triomphe constitue un motif de fierté pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour l'ensemble du peuple sénégalais.

Dans son message, le patron du football africain a souhaité plein succès au Sénégal lors de la prochaine Coupe du monde U-17 de la FIFA prévue au Qatar en 2026. Il a également exprimé son souhait de retrouver les responsables du football sénégalais lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le Sénégal confirme ainsi sa domination dans les compétitions de jeunes sur le continent, grâce à une politique de formation qui continue de produire des résultats remarquables.
 
Autres articles
Mercredi 3 Juin 2026
Idy Sow



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Hommage à Abdoulaye Wade: Syndiely, sa fille, retrace le centenaire d’un père au service du Sénégal

Hommage à Abdoulaye Wade: Syndiely, sa fille, retrace le centenaire d’un père au service du Sénégal - 04/06/2026

Thiès- problèmes de sécurité et défaut d'éclairage: Plusieurs quartiers enrôlés dans un vaste programme de modernisation et de densification de l'éclairage public...

Thiès- problèmes de sécurité et défaut d'éclairage: Plusieurs quartiers enrôlés dans un vaste programme de modernisation et de densification de l'éclairage public... - 04/06/2026

Performances financières : Ecobank distribue 40 millions USD de dividendes, une première depuis 2022

Performances financières : Ecobank distribue 40 millions USD de dividendes, une première depuis 2022 - 04/06/2026

Nécrologie : Disparition de notre consœur Mame Diarra Dasylva de Sud FM

Nécrologie : Disparition de notre consœur Mame Diarra Dasylva de Sud FM - 04/06/2026

Pastef: Moussa Bala Fofana quitte le navire !

Pastef: Moussa Bala Fofana quitte le navire ! - 04/06/2026

Médiocrité, egos et démocratie en otage: Quand Mbougar Sarr ausculte « le mal du pouvoir » sénégalais

Médiocrité, egos et démocratie en otage: Quand Mbougar Sarr ausculte « le mal du pouvoir » sénégalais - 04/06/2026

Hajj 2026 : Air Sénégal s’explique après l’incident ayant empêché 30 pèlerins d’embarquer à La Mecque

Hajj 2026 : Air Sénégal s’explique après l’incident ayant empêché 30 pèlerins d’embarquer à La Mecque - 03/06/2026

Assemblée nationale : Le FDR exige l’éviction de Ousmane Sonko

Assemblée nationale : Le FDR exige l’éviction de Ousmane Sonko - 03/06/2026

Affaire ASER–AEE POWER EPC : Le Forum du justiciable interpelle le Procureur financier

Affaire ASER–AEE POWER EPC : Le Forum du justiciable interpelle le Procureur financier - 03/06/2026

Primature / Passation de service au SG du Gouvernement : Pape Assane Touré succède à Boubacar Camara

Primature / Passation de service au SG du Gouvernement : Pape Assane Touré succède à Boubacar Camara - 03/06/2026

Dette publique : Aminata Touré prône le reprofilage

Dette publique : Aminata Touré prône le reprofilage - 03/06/2026

Mohammad Fawzi Allymun : « Nous sommes là pour acquérir de l'expérience et renforcer la fraternité avec la Chine »

Mohammad Fawzi Allymun : « Nous sommes là pour acquérir de l'expérience et renforcer la fraternité avec la Chine » - 03/06/2026

Aminata Touré : « J’espère qu’on ne sera pas dans une situation où on va utiliser une institution pour assouvir des intérêts personnels »

Aminata Touré : « J’espère qu’on ne sera pas dans une situation où on va utiliser une institution pour assouvir des intérêts personnels » - 03/06/2026

Ousmane Sonko face au miroir du pouvoir : L'illusion du Messie s'effondre (Maïmouna Sène, membre du secrétariat exécutif national de l'APR)

Ousmane Sonko face au miroir du pouvoir : L'illusion du Messie s'effondre (Maïmouna Sène, membre du secrétariat exécutif national de l'APR) - 03/06/2026

Aldiouma Sow (BPN/Pastef) répond à Ousmane Sonko : « Diomaye n’a jamais conclu de pacte secret au Cap Manuel »

Aldiouma Sow (BPN/Pastef) répond à Ousmane Sonko : « Diomaye n’a jamais conclu de pacte secret au Cap Manuel » - 03/06/2026

Sortie d'Ousmane Sonko :

Sortie d'Ousmane Sonko : "Un ancien premier ministre qui parle de sa discussion privée avec le président de la République, cela me gêne personnellement d'autant plus que cela peut affoler les marchés" (Madana Kane) - 03/06/2026

Nouveau gouvernement : Analyse des logiques institutionnelles et des enjeux de performance

Nouveau gouvernement : Analyse des logiques institutionnelles et des enjeux de performance - 03/06/2026

AIBD : Dette , menace de grève,

AIBD : Dette , menace de grève, "deux poids deux mesures"... Les syndicats du secteur aérien lancent un ultimatum à l'État - 03/06/2026

Portrait : Qui est Bassirou Sarr, le nouveau ministre auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ?

Portrait : Qui est Bassirou Sarr, le nouveau ministre auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ? - 03/06/2026

Médias et institutions : Le chantier du nouveau ministre de la communication

Médias et institutions : Le chantier du nouveau ministre de la communication - 03/06/2026

Sonko s’en prend à Al Amine Lô : « Nous savons bien le rôle qu’il a joué dans cette situation politique…Qu’il se limite aux chiffres »

Sonko s’en prend à Al Amine Lô : « Nous savons bien le rôle qu’il a joué dans cette situation politique…Qu’il se limite aux chiffres » - 02/06/2026

Abdoul Ahad Ndiaye après sa nomination : « Servir son pays, c’est un appel au devoir »

Abdoul Ahad Ndiaye après sa nomination : « Servir son pays, c’est un appel au devoir » - 02/06/2026

Lendemain de la formation du nouveau gouvernement : Ousmane Sonko face à la presse ce mardi

Lendemain de la formation du nouveau gouvernement : Ousmane Sonko face à la presse ce mardi - 02/06/2026

Tourisme :

Tourisme : "Le nouveau ministre peut faire des résultats rapidement, s'il est entouré de bonnes personnes", estime le Dr Philippe Ndiaga Ba - 02/06/2026

Élections : la DGE sonne la mobilisation générale et appelle les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur

Élections : la DGE sonne la mobilisation générale et appelle les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur - 02/06/2026

Du bouclier politique à la colonne vertébrale du gouvernement ! ( Par Moussa Athie )

Du bouclier politique à la colonne vertébrale du gouvernement ! ( Par Moussa Athie ) - 02/06/2026

Gouvernement Al Aminou Lô : L'efficacité dans le recentrage ( ParSouleymane Ly )

Gouvernement Al Aminou Lô : L'efficacité dans le recentrage ( ParSouleymane Ly ) - 02/06/2026

Formation du nouveau gouvernement : Ayant remplacé Amadou Bâ à l'hémicycle, le député Amadou Mbaye Dia desormais sur siège éjectable

Formation du nouveau gouvernement : Ayant remplacé Amadou Bâ à l'hémicycle, le député Amadou Mbaye Dia desormais sur siège éjectable - 02/06/2026

Promotion des fils et filles du Saloum dans le nouveau gouvernement : le Maire de Dabaly, Samba Sall, exprime sa satisfaction et...

Promotion des fils et filles du Saloum dans le nouveau gouvernement : le Maire de Dabaly, Samba Sall, exprime sa satisfaction et... - 02/06/2026

Nomination de Boubacar Camara : la coordination régionale de Thiès du Parti Tabax Construire exprime sa gratitude au PR Diomaye

Nomination de Boubacar Camara : la coordination régionale de Thiès du Parti Tabax Construire exprime sa gratitude au PR Diomaye - 02/06/2026

RSS Syndication