CAN U-17 2026 : Patrice Motsepe félicite le président de la FSF, Abdoulaye Fall, après le sacre des Lionceaux

Cette réaction officielle intervient quelques heures après le couronnement du Sénégal, qui a une nouvelle fois marqué l’actualité du football africain en s’imposant au sommet de la compétition continentale des moins de 17 ans.



Dans une lettre datée du 2 juin 2026 et adressée au président de la FSF, Abdoulaye Fall, le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a salué la performance de l'équipe nationale sénégalaise ainsi que le travail de son encadrement technique.



« Félicitations aux Lionceaux de la Teranga ainsi qu'à leur équipe technique pour cette victoire bien méritée et couronnée par le titre de champions de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies de la CAF Maroc 2026 », a écrit le dirigeant sud-africain.



Patrice Motsepe estime que cette réussite est également le résultat du leadership du président de la FSF. Il a rendu hommage à l'engagement de la fédération en faveur du développement du football des jeunes au Sénégal et en Afrique.



Le président de la CAF a par ailleurs souligné que ce triomphe constitue un motif de fierté pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour l'ensemble du peuple sénégalais.



Dans son message, le patron du football africain a souhaité plein succès au Sénégal lors de la prochaine Coupe du monde U-17 de la FIFA prévue au Qatar en 2026. Il a également exprimé son souhait de retrouver les responsables du football sénégalais lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.



Le Sénégal confirme ainsi sa domination dans les compétitions de jeunes sur le continent, grâce à une politique de formation qui continue de produire des résultats remarquables.