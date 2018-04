Saourou Sène, secrétaire général SAEMS : « On attendait le président de la République sur le système de rémunération de la Fonction publique »

« Comme tous les Sénégalais, on a vu que le chef de l’Etat est revenu sur les conclusions de la rencontre qu’il a eue avec les syndicats d’enseignants vendredi passé. Mais je précise que ce n’est encore qu’une proposition qu’on va partager avec la base à la reprise », a réagi Saourou Sène, suite à l ‘adresse du président de la République de ce « avril.



Interrogé par le binôme de choc Baye Abdou Cissé et Badara Diop, le secrétaire général du SAEMS a été surpris de ne pas entendre Macky Sall aborder le système de rémunération des agents de la Fonction publique. « Lors de notre dernière rencontre, le président de la République avait jugé déséquilibré ce système et avait donné des instructions au Premier ministre pour l’élaboration d’une nouvelle grille salariale », relève Saourou.