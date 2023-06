Santé : ce nouveau plaidoyer de Médecins Sans Frontières pour la maladie du « Noma »

Des experts réunis à Dakar à l'initiative de Médecins sans frontières (MSF) proposent que le Noma, une pathologie destructrice de la bouche et du visage, soit ajouté à la liste des maladies tropicales négligées (MIN) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en vue d'une large mobilisation pour sa prise en charge.

Claire Jeantet, responsable de la campagne menée par MSF contre cette maladie, qui a fait ce plaidoyer, intervenait à une réunion de sensibilisation à cette pathologie, en présence de fonctionnaires du ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale et de représentants de l'Organisation mondiale de la santé, renseigne le journal l’Observateur. Des survivants du Noma au Nigeria, au Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l’Ouest ont pris part à la rencontre.



En effet, le noma est une maladie destructrice de la bouche et du visage. Elle commence par une lésion de l'intérieur de la bouche, de la gencive plus précisément. Mme Jeantet espère que le fait de « l'ajouter à la liste des maladies tropicales négligées sera une étape importante pour lui accorder plus d'attention et de ressources... »