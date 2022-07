Santé : Marie Khémesse Ngom lance un diagnostic approfondi du système sanitaire pour une amélioration de la prise en charge médicale…

Sur deux jours, les différentes parties prenantes du système sanitaire sénégalais prendront part à une réunion de coordination de la direction générale des établissements de santé (du 26 au 27 à Dakar.)

À cet effet, Marie Khémesse Ngom, le ministre de la santé et de l’action sociale a présidé la cérémonie d’ouverture ce mardi dans un hôtel de la place.



En présence de la nouvelle directrice de la santé, Fatou Ndiaye Sylla, qui est longuement revenue sur l’importance de cette rencontre inclusive, le ministre a souligné les thèmes qui seront abordés avec notamment « le débat d’orientation budgétaire, les primes et indemnités dans les EPS, la question de la comptabilité analytique…les activités menées durant le premier semestre de l’année 2022, les indicateurs du Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD)… le nouveau modèle de contrat de performance, les critères d’évaluation des Établissements de santé, la situation des infrastructures et des équipements dans les EPS. »



D’après le Dr Ngom Ndiaye : « l’accent soit davantage être mis sur les actions qui nous permettent, dans les meilleurs délais, d’améliorer sensiblement la situation de nos établissements de santé, de soigner ainsi l’image de notre système qui a été ternie, il faut le reconnaître, suite à des évènements qui malheureusement ne sont plus rares », a-t-elle déploré.