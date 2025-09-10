Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension


Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sur le réseau électrique, la Brigade territoriale de Sangalkam a mené, le mardi 9 septembre 2025, une opération conjointe avec les équipes de contrôle de la SENELEC.
 
L’intervention, qui s’est déroulée dans le village de Ndiakhirate Extension, a permis de mettre au jour une vingtaine de branchements clandestins. Ces installations illégales, consistant à enfouir des câbles directement dans le réseau de la SENELEC pour alimenter des habitations, ont immédiatement été neutralisées et le matériel saisi.
 
Les propriétaires des maisons concernées ainsi que certains techniciens impliqués ont été convoqués par la direction de la SENELEC, en attendant d’éventuelles suites judiciaires.
Mercredi 10 Septembre 2025
Dakaractu



