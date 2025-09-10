Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sur le réseau électrique, la Brigade territoriale de Sangalkam a mené, le mardi 9 septembre 2025, une opération conjointe avec les équipes de contrôle de la SENELEC.
L’intervention, qui s’est déroulée dans le village de Ndiakhirate Extension, a permis de mettre au jour une vingtaine de branchements clandestins. Ces installations illégales, consistant à enfouir des câbles directement dans le réseau de la SENELEC pour alimenter des habitations, ont immédiatement été neutralisées et le matériel saisi.
Les propriétaires des maisons concernées ainsi que certains techniciens impliqués ont été convoqués par la direction de la SENELEC, en attendant d’éventuelles suites judiciaires.
L’intervention, qui s’est déroulée dans le village de Ndiakhirate Extension, a permis de mettre au jour une vingtaine de branchements clandestins. Ces installations illégales, consistant à enfouir des câbles directement dans le réseau de la SENELEC pour alimenter des habitations, ont immédiatement été neutralisées et le matériel saisi.
Les propriétaires des maisons concernées ainsi que certains techniciens impliqués ont été convoqués par la direction de la SENELEC, en attendant d’éventuelles suites judiciaires.
Autres articles
-
Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance »
-
Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu
-
Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés
-
Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe
-
RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs