Sangalkam / Oumar Guèye suite à son vote : « C'est un jour extrêmement important pour le Sénégal ! »

Membre du parti politique APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), le ministre Oumar Guèye, a exprimé ses prières pour une élection présidentielle apaisée. L’ancien maire de Sangalkam, après avoir voté dans son fief, dans le département de Rufisque, s’est ainsi prononcé.

« Je remercie Allah de m'avoir permis d'être présent en ce jour extrêmement important pour le Sénégal et pour notre démocratie. Ce que je constate, c'est que le vote se déroule normalement. Les bureaux de vote ont ouvert très tôt. Tout se passe bien ici, au centre de vote de Sangalkam. Nous souhaitons que les électeurs viennent voter tranquillement et que cela se poursuive jusqu'à la fermeture des bureaux de vote... Le Sénégal est une démocratie accomplie, pendant de nombreuses années nous avons voté dans la paix et la tranquillité. Je prie pour que cela se poursuive dans l'ensemble du territoire et dans le département de Rufisque », a déclaré l'ancien ministre de la Pêche.