Sanctions contre Siteu : Le manager Max Mbargane rejette les accusations du Comité anti-dopage

Réagissant à la sanction prononcée par le Comité National Anti-Dopage, qui a suspendu le lutteur Siteu (Moustapha Senghor) pour une période de deux ans (du 24 novembre 2024 au 23 novembre 2026), Max Mbargane, manager du lutteur, a vivement contesté la procédure et les motivations de cette décision. « On ne l'a pas appelé, et je ne lui ai jamais demandé de refuser le test anti-dopage », a déclaré Max Mbargane au micro de Dakaractu, ce dimanche 29 juin 2025.

Le manager dénonce une forme de traitement sélectif : « Pourquoi ce comité ne vient-il qu'aux combats de Siteu ? On ne les voit jamais dans les autres combats. Soit ils veulent du buzz, soit ils cherchent autre chose. Il faut qu’ils respectent les gens. Ce qu’ils disent est faux ! »

Il remet également en question la légitimité même du Comité anti-dopage dans cette affaire : « Mon vrai nom n’est même pas Max Mbargane comme ils l’ont mentionné. Cela prouve qu’ils tâtonnent. D’ailleurs, c’est le CNG (Comité National de Gestion de la lutte) qui devrait nous sanctionner, pas ce comité. Aucun contrat signé au niveau du CNG n’oblige un lutteur à fournir un échantillon d’urine pour un test anti-dopage. Ce n’est écrit nulle part. »

Pour l'instant, le Cng ne s'est pas prononcé sur cette situation " inédite" marquée par le prochain combat de Siteu contre Balla Gaye 2.