Sanctions annoncées contre trois agents : Le Synpics somme le directeur de l’APS de respecter le droit élémentaire des travailleurs

Le Bureau exécutif national du Synpics, faisant le suivi du cas de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), constate qu’aucune notification des sanctions n'a été adressée aux concernés. Pour rappel, des sanctions avaient été annoncées depuis dimanche soir contre trois agents, Mesdames Yaye Fatou Mbaye Diagne et Fatou Diop Wade, respectivement chef du service commercial et chef du service administratif et financier ; et Ahmadou Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS.







Il s'agit là d'entorses flagrantes et inqualifiables à la loi, attitude qu'aucune organisation sérieuse ne saurait accepter. Le Sénégal est un état de droit. Le Synpics somme le directeur de l'Aps de respecter le droit élémentaire des travailleurs d'entrer en possession des pièces portant sanctions. Les autorités assurant la tutelle technique et en charge du secteur social sont prévenues.















Fait à Dakar le 04 février 2020











Pour le Bureau Exécutif National



M. MAKHALY NDIACK NDOYE



Secrétaire général chargé des Revendications