Saly/Projet Daga Kholpa : Le ministre Abdoulaye Sow invite les populations à des négociations sincères pour l'intérêt du Sénégal...et félicite la Safru...

« Négocions sincèrement pour l'intérêt du Sénégal. Tout ce qui se décidera ici sera appliqué » (Abdoulaye Sow)



Venu présider la rencontre entre les populations de Daga et les démembrements de l’État sous la houlette de la Safru, le ministre de l'urbanisme s'est félicité du travail ingénieux mené par le Dg Meïssa Mahécor Diouf pour l'aboutissement d'un long processus, avant d'inviter les populations à une dialogue sincère pour l'intérêt du Sénégal...' Je te tenais à assister dans cette rencontre que je juge très importante parce que participant au développement du Sénégal sous la vision éclairée du présent Macky Sall..Je souhaiterai que les discussions soient orientées exclusivement vers l'intérêt du Sénégal. Et pour cela, il faut qu'on se respecte et qu'on s' écoute et que chacun de nous dise ce qu'il a dire de manière à ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Nous tous nous ne sommes animés que par l'intérêt du Sénégal, donc dites-nous vos préoccupations, nous vous dirons ce qui est possible et nous trouvons forcément un consensus si nous mettons l'intérêt du Sénégal en avant. Je prends l'engagement solennel ici, que tout ce qui sera retenu, sera appliqué à la lettre et le président Macky Sall nous a instruit de vous écouter et de faire le maximum pour prendre les préoccupations des populations en compte... D'ailleurs j'avais une réunion, mais vu l'importance de cette rencontre, je reste ici pour vous écouter personnellement. Je tiens à féliciter Meïssa Mahécor Diouf pour la conduite de ce dossier et le travail impeccable mené", a dit Abdoulaye Sow, le ministre de l'urbanisme.



« Au delà des indemnités, l'eau et l'électricité verront le jour dans ces zones où ça manque » (Meissa Mahécor Diouf Dg Safru)



Le directeur général de la Safru n'a pas manqué de souligner son accompagnement qui revêt une approche visant à améliorer l'offre de service en matière de logement suivant des standards sécuritaires et d'aménagement conformément aux principes du développement durable. Ceci, dira Meïssa Mahécor Diouf, par l'accompagnement de la Banque mondiale qui assiste le gouvernement du Sénégal à travers la Société d'Aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru) dans la mise en œuvre des investissements prioritaires prévus dans le pôle Urbain de Daga Kholpa pour la construction de logements abordables..." Certes les indemnités sont importantes mais ce qui me paraît plus important c'est l'eau et l'électricité qui verront le jour dans ces zones où ça manque pour le bonheur des populations", a conclu le Dg de la Safru...