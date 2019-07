Salinisation des terres : Le président Macky Sall engage son gouvernement à examiner les recommandations de l'ANSTS.

C'est dans la salle du grand thêatre national que l'Académie Nationale des sciences et techniques a exposé ses recommandations après des études sur la salinisation des terres découlant à une dégradation des sols.

Ces recommandations sont particulièrement axées sur : la création et l'intégration au porte-feuille des programmes prioritaires du gouvernement, d’un programme national prioritaire et transdisciplinaire de lutte contte la dégradation des terres, de la restauration et la valorisation des terres salées. Le président Macky Sall, disant avoir pris bonne note de ces recommandations, a montré sa volonté de venir au bout de la résolution de ce fléau qui menace la terre et affecte la population. Il a, de ce fait, engagé son gouvernement à examiner les recommandations de l’ANSTS.