Saint-Louis / Vive altercation entre militants de l'opposition et de Pastef : Plusieurs personnes blessées...

Les scènes de violence électorale prennent de plus en plus d'ampleur en cette fin de campagne pour les législatives. En effet, la ville de Saint-Louis a été le théâtre d’une vive altercation entre militants de Pastef et de l'opposition. Malgré les différents appels au calme et à la retenue du côté de l’opposition comme du pouvoir, la tension est montée d’un cran. Certains, nous renseigne-t-on, détenaient par devers eux des armes blanches. Plusieurs blessés ont été enregistrés lors de ces accrochages.



Nous y reviendrons…