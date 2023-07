Saint-Louis /Immigration irrégulière : au moins six morts dans le chavirement d'une pirogue

Alors qu’on n’a pas fini d’épiloguer sur la disparition de 300 migrants candidats à l’immigration, l’on apprend qu’au moins six personnes sont mortes dans le chavirement d'une pirogue. Le drame s’est produit ce mercredi au petit matin à Saint-Louis sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des îles Canaries. Il s'agissait, informe la même source d'une embarcation de migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, car ces pirogues sont souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes.

Selon un commandant de compagnie des sapeurs-pompiers de la ville. "Il y a eu six morts et quatre rescapés au large de Saint Louis". Ce dernier informe cependant que les recherches continuent au niveau du fleuve et de l’embouchure et rien pour le moment ne peut confirmer ou infirmer que se sont bien des candidats à l’immigration