Saint-Louis/Encombrement: Mansour FAYE donne son ultimatum

« J'appelle à la mobilisation générale pour forger l'image d'un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal "Zéro déchet". Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J'y engage aussi les autorités territoriales et locales ainsi que les mouvements associatifs et citoyens. » C’est ainsi que c'était prononcé le président Macky Sall lors de sa prestation de serment sur la situation qui prévaut dans certaines villes du pays.



À Saint-Louis, le maire Mansour Faye dit être conscient de l’ampleur de la situation que décrie le chef de l’État. Ainsi soutient-il : « nous allons jouer les premiers rôles. Pour la commune de Saint-Louis, nous allons prendre les dispositions importantes et idoines pour aller dans ce sens-là. Et la première mesure à prendre c’est de dégager l’ensemble des véhicules en panne qui occupent la voie publique. »



Ainsi, le premier magistrat de la ville tricentenaire donne un ultimatum d’un mois pour dégager toute la voie publique. « Je donne un mois à tous les propriétaires de ces carcasses de voitures. Sinon la commune prendra les dispositions nécessaires pour les enlever et faire payer aux propriétaires les frais. »



La deuxième mesure à prendre, annonce toujours le maire, « c’est la gestion des ordures. Et je vous donne un délai de six mois pour rendre toute la ville propre. Dans ce sens, j’ai commencé à rencontrer les jeunes de la ville depuis quelques jours. »



Mansour Faye invite l'ensemble des forces vives de Saint-Louis à l'accompagner dans cette logique pour que demain nous soyons dans une ville dont le cadre de vie est amélioré...