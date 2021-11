Saint-Louis : El Hadj Malick Ndoye (soutien de Mansour Faye aux élections locales 2022) procède à une remise de fournitures scolaires.

L’ingénieur en génie industriel, responsable du bureau planification, pilotage et coordination des travaux et essais des systèmes ferroviaires du TER de Dakar, a procédé à une remise de plus de 4.000 cahiers et divers accessoires pédagogiques aux écoles de Macodou Ndiaye à Ndioloffène et Saër Sèye à Léona.



D'après lui, "en tant que pur produit du système éducatif Sénégalais des cycles primaires et secondaires, je me suis senti investi d’un devoir de solidarité". Ce jeune ingénieur, conscient des difficultés subies par les familles en raison de la pandémie de la Covid-19, a confié vouloir pérenniser cette action. "Nous souhaitons créer un cadre plus large dans le futur afin d’imprimer un réel impact à cette démarche et changer la vie des communautés", a-t-il tenu à expliquer.



Pape Amadou Guèye, le secrétaire général de l’Inspection d’académie de Saint-Louis, a magnifié l’initiative. "Ces intrants vont concourir à alléger les charges des populations et les dépenses liées à l'éducation", dira-t-il.



Avant d'inviter les élèves à s’inspirer du parcours scientifique d’El Hadji Malick Ndoye au Sénégal et en France ainsi que sa marque de reconnaissance envers l'école publique. Un geste qui, selon l'inspecteur Papa Amadou Guèye de l'IEF de la commune de Saint-Louis, entre en droite ligne avec le retour au royaume d'enfance tel que souhaité par le Président Macky Sall.