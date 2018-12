Saint-Louis / And Gueusseum répond au ministre Abdoulaye Diouf Sarr : "Couper les salaires n'est pas une première fois et d'autres travailleurs vont subir le même sort. Il faut apporter des solutions aux revendications"

«Des agents qui ne travaillent pas, ne méritent pas de salaire. La loi (sera) appliquée parce que quand on se permet de rester des mois sans travailler, on doit aussi rester des mois sans salaire », ainsi avait réagi tout récemment Abdoulaye Diouf Sarr le ministre de la santé et de l'action sociale sur les revendications de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas/Sutsas-Sudtm) – « And Gueusseum ».

Face à la presse ce matin, le mouvement And Gueusseum section Saint-Louis a apporté le réplique aux propos qu'ils jugent outrageants du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Selon ces acteurs de la santé, le ministre doit plutôt œuvrer à apaiser le climat, et non verser dans des menaces. "Couper les salaires n'est pas une première fois et d'autres travailleurs vont subir le même sort", lanceront-ils...