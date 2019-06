Saint-Louis / AAR LI NU BOKK réclame plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles.

"On nous parle de 6.000 milliards empochés par une seule personne au moment où le pays est plongé dans une crise économique profonde. Il faut que ça s'arrête !" C'est ce que réclame le collectif AAR LI NU BOKK, section Saint-Louis.

En rassemblement cet après midi, le collectif réclame plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays.

Après le rassemblement tenu aujourd'hui, les membres du collectif entendent durcir le combat en saisissant les plus hautes juridictions.

"Ce que nous faisons aujourd'hui ce n'est que le début. Car nous allons poursuivre le combat avec une plainte à l'horizon" souligne le coordonnateur du collectif Mamadou Aw.

Le collectif, section Saint-Louis exige également la libération pure et simple, sans condition de leurs camarades arrêtés à Dakar lors du rassemblement à la Place de la Nation...