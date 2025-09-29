Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès


Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès

L’épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift continue de prendre de l’ampleur dans la région nord du Sénégal. Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, 21 cas confirmés ont été recensés à ce jour à Saint-Louis, dont 7 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Face à cette situation préoccupante, le ministère a déployé un dispositif d’urgence visant à renforcer la surveillance épidémiologique, améliorer la prise en charge médicale et intensifier la sensibilisation communautaire.

En déplacement sur le terrain ce dimanche, le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a lancé un appel solennel à la population : « C’est seulement avec une mobilisation citoyenne et un engagement communautaire que nous pourrions ralentir cette maladie. Avant, on avait quelques foyers, mais maintenant, les foyers se sont propagés. »

Lors d’une réunion d’urgence tenue à Saint-Louis, il a exhorté les habitants à collaborer étroitement avec les autorités sanitaires, rappelant que la prévention et la vigilance collective constituent les meilleurs remparts contre l’expansion de l’épidémie.

Lundi 29 Septembre 2025
