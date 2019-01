"Saï-Saï au coeur" de Keur-Gui : Ce qu'en pensent les sénégalais...

Le nouveau tube du Groupe Keur Gui Crew a suscité beaucoup de polémique ces derniers jours. Cette chanson dans laquelle les rappeurs, Thiat et Kilifeu, qualifient le président Macky Sall de ”saï-saï" est apprécié de diverses façons par la population sénégalaise.

En effet, à travers un micro trottoir, certains sénégalais ont fustigé les propos tenus dans cet opus. Selon eux, on peut dénoncer les maux du pays sans pour autant tenir des propos outrageants à l'endroit des gouvernants. Ces derniers invitent ces rappeurs kaolackois au respect des valeurs et institutions.