Saccage de magasins lors des manifestations : « La sécurité revient à l’État, nous n’avons pas les moyens de sécuriser nos boutiques... » (commerçants)

À Dakar et un peu partout dans le pays, des manifestations avaient éclaté la semaine dernière faisant beaucoup dégâts humains et matériels. Lors de ces manifestations, des individus ciblaient souvent des boutiques, des magasins ou des supermarchés. Ainsi après des jours de manifestations, les commerçants de Dakar en paient les frais. Aujourd’hui, Dakaractu est allé auprès de ces derniers pour voir comment ils s’organisent en terme de sécurité dans les marchés, dans les quartiers où des commerçants tiennent des boutiques ou magasins de prêt-à-porter, de vente de produits cosmétiques ou de vente de matériels électroniques. Le constat est presque le même chez les commerçants : « la sécurité revient à l’État, nous n’avons pas les moyens et les capacités de sécuriser nos boutiques ». Les commerçants ajoutent que cette situation ne les arrange surtout pas à l’approche de la fête de Tabaski. Ils pensent que la seule chose qui peut ramener la sécurité est que la situation revienne à la normale...