SONKO À TOUBA : « Si Serigne Mountakha nous avait demandé de ne construire aucune salle de classe ici… L’eau du lac de Guiers sera drainée avant 2028 »

Venu à Touba pour effectuer son ziar auprès du Khalife général des Mourides et participer au Magal de Mbacké Bary, le Premier ministre a indiqué, néanmoins , avoir été invité, respectivement par les ministres de l’Assainissement et de l’Éducation, à visiter les chantiers en cours et à prendre part à la Journée Scientifique organisée en prélude au Grand Magal.



Assis aux côtés de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Ousmane Sonko a salué la vision éducative de Touba, qu’il considère comme un exemple à suivre à l’échelle nationale. Il a notamment mis en avant l’importance de l’enseignement religieux dans la formation de l’individu: » Nos chefs religieux ont la lourde tâche de façonner l’être humain jusqu’à en faire un modèle. L’Islam n’exclut aucun savoir. Le Prophète avait demandé que l’homme aille jusqu’en Chine pour se procurer le savoir, alors même que la religion dominante dans ce pays n’était pas l’Islam. »



Dans un ton à la fois sérieux et teinté d’humour, il a évoqué ses échanges avec Serigne Cheikh Thioro et Cheikh Bara Ndiaye, affirmant: « Il m’arrive de les chambrer en leur disant que si eux avaient été à l’école, nous ne serions pas là où nous sommes. »



Le Premier ministre a appelé à une refonte profonde du système éducatif sénégalais:« Il est temps de quitter le système éducatif pour embrasser une société éducative. Les écoles catholiques ont très vite compris cela. Le système franco-arabe s’inscrivait dans cette logique, malgré les difficultés rencontrées ». Il a aussi souligné les performances des enfants de Touba dans les concours de récital du Coran, preuve selon lui de la solidité du modèle local: « À combien de reprises avons-nous entendu un enfant originaire de Touba gagner lors des concours de récital de Coran? »



Dans un passage fort, Ousmane Sonko a exprimé son profond respect envers le Khalife général: « Si Serigne Mountakha nous demandait de ne construire aucune salle de classe à Touba, nous nous plierions sans réfléchir ». Il a également salué l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim comme l’une des réalisations qui lui procurent le plus de satisfaction: « Cette université est l’une des réalisations qui me donnent le plus de satisfaction. »



Le Premier ministre a encouragé les communautés à prendre en main leur développement: « Nous devons apprendre à nous prendre en charge et arrêter de tendre la main. Quand une communauté s’évertue à mettre en œuvre des projets d’intérêt général, il est du devoir de l’État de l’accompagner ». Il a également plaidé pour une généralisation du modèle éducatif de Touba: « Le modèle présenté par Touba sur le plan de l’éducation devrait être imité partout au Sénégal. Je serai heureux de voir ce modèle être de mise en Casamance. »



Engagement sur l’accès à l’eau: cap sur 2028



Abordant la problématique de l’eau à Touba, Ousmane Sonko a assuré que le projet de drainage de l’eau du *Lac de Guiers vers la cité religieuse sera concrétisé: « L’engagement qui a été pris de drainer l’eau du Lac de Guiers à Touba sera tenu avant 2028. » Il a précisé avoir échangé à ce sujet avec le Président de la République, réaffirmant la volonté politique de résoudre cette question cruciale.