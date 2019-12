SOKHNA MAME SAY MBACKÉ : "Il est temps pour les Sénégalais d'afficher leur ras-le-bol vis-à-vis du mouvement Ñoo Lank"

Fille de Serigne Ahmadou Mbacké Souhaïbou et leader politique Apériste à Touba, Sokhna Mame Say Mbacké est sortie de ses gonds pour s'attaquer au mouvement Ñoo Lank. À Dakaractu-Touba, elle dira ne plus pouvoir contenir son ras-le-bol d'entendre toutes les semaines ce personnes dérouler des marches de protestation pour, disent-elles, protester contre la hausse du prix de l'électricité.



"Les Sénégalais ont l'impérieux devoir de dire basta à ces activistes qui cherchent à les désinformer. En 2017, l'électricité avait connu une baisse de 10%. Aujourd'hui, cette hausse n'est que de 6% et ne concerne que les grands consommateurs. Par conséquent, il n’y a pas matière à déranger les Sénégalais. Il faut aller dans le sens de démasquer ces politiciens qui veulent exister en faisant du bruit, en s'enturbannant de cette camisole de société civile. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais de ne plus suivre ces gens".



Sokhna Mame Say Mbacké d'aborder, par ailleurs, la question de la campagne arachidière invitant les paysans à respecter le contrat moral qui les lie à l'État à travers la Sonacos. " "Vendre les graines d'arachide aux chinois est un acte non citoyen et manquer de respecter ses engagements, un acte non musulman..."