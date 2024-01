SÉNÉGAL vs NIGER : Le onze de Cissé sans Sadio Mané, Lamine Camara et Pape Gueye titulaires…

Pour la rencontre amicale contre le Niger, Aliou Cissé a légèrement chamboulé son onze de départ avec l’absence du onze de départ, de Sadio Mané fraîchement marié. L’attaquant d’Al Nassr sera remplacé par Ilimane Ndiaye alors que Boulaye Dia trop juste physiquement a été laissé sur le banc, remplacé par Habib Diallo.



Dans ce qui semble être un 3-5-2, le défenseur Abdou Diallo revient aux affaires dans un rôle hybride de milieu récupérateur et troisième défenseur central. El Tactico a également aligné un trio inédit au milieu de terrain avec Pathé Ciss, Lamine Camara et Pape Gueye qui seront entourés des pistons Krepin Diatta à droite et Ismaïl Jakobs à gauche.



Mouhamadou Moustapha GAYE