SÉCURISATION DU PROCESSUS ÉLECTORAL- Me Adama Guèye reçoit Doomi-Rewmi pour l'adoption d'une démarche inclusive

Dans le cadre de ses rencontres avec les acteurs politiques Sénégalais pour discuter du processus électoral, Me Adama Guèye a finalement rencontré, pour la première fois, des membres de la mouvance présidentielle. Il s'agit des leaders de Doomi-Rewmi qui étaient partis s'enquérir de sa démarche et échanger avec lui sur les raisons de son initiative qui semblait, jusque-là, privilégier l'opposition.



Doomi-Rewmi qui a soutenu que le Sénégal est '' une vitrine de la démocratie en Afrique et dans le monde et que le Sénégal sous Macky a organisé des élections et un référendum à l'occasion desquels les Sénégalais se sont exprimés librement '', n'a pas manqué de rappeler que les couacs notés ont toujours été le fait des acteurs politiques eux-mêmes avec la mise en selle de 47 listes lors des législatives. Les Républicains de signaler aussi que des experts Européens ont déclaré fiable le fichier à 95%. Le leader de '' Sénégal Bou Bess '' se chargera de décliner sa ferme volonté de continuer sa feuille de route non sans saluer la publication du fichier par le ministre de l'intérieur. Il précisera que sa démarche n'a aucun aspect discriminatoire.