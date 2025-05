SAUDI PRO LEAGUE - Sadio Mané offre un quadruplé historique à Al Nasr face à Al Okhdoud

En l’absence de Cristiano Ronaldo, l’attaquant sénégalais a brillé lors de la 31ᵉ journée de la Saudi Pro League. Le Sénégalais a signé, en effet, une performance mémorable ce lundi en inscrivant quatre buts lors de la large victoire d’Al Nasr face à Al Okhdoud (9-0), lors d’un déplacement à l’extérieur comptant pour la 31ᵉ journée de la Saudi Pro League. En l’absence de son coéquipier vedette Cristiano Ronaldo, le numéro 10 sénégalais a pris les rênes de l’attaque, offrant un spectacle aussi efficace qu’élégant.



Dès la première mi-temps, Mané a imposé son rythme, marquant notamment un penalty magistral qui a laissé peu de chances au gardien adverse. Son quadruplé, composé de quatre réalisations variées, a porté à neuf le total des buts de son équipe, confirmant son statut de maître à jouer en offensive. Une performance d’autant plus remarquable qu’Al Nasr devait composer sans Ronaldo, habituellement pièce maîtresse de l’effectif.



Remplacé à la 75ᵉ minute sous les ovations du public, Mané a laissé derrière lui une équipe relookée et redoutable. Grâce à cette victoire écrasante, Al Nasr grimpe à la troisième place du championnat, talonnant désormais Al Ittihad et Al Hilal, leaders de la ligue.



Ce match restera comme celui de la consécration individuelle de Sadio Mané, dont l’adaptation fulgurante au football saoudien ne fait plus débat. Originaire de Bambali, le Sénégalais prouve une nouvelle fois qu’il peut briller en toutes circonstances, même privé de son illustre compère portugais. Il a été désigné HOMME DU MATCH.