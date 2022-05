SANTÉ / Variole du Singe : « Cette pathologie fait état de découvertes récentes, principalement chez les homosexuels » (Dr Mamadou Ndiaye Sy)

De son nom scientifique « l’hortopox virose », cette maladie, plus connue sous le nom de « variole du singe », est un virus apparenté à la variole que l’on connaissait jadis. Cette pathologie connue dans certaines zones jugées endémiques comme l'Afrique de l'Ouest et du centre, est aujourd'hui détectée dans d'autres zones qui ne le sont pas, comme l’Europe et l’Amérique du nord principalement dans 12 pays. D'ailleurs, 92 cas confirmés et 28 cas suspects sont détectés, des chiffres récents datant du 21 mai qui ont été donnés par l’OMS. Et même si pour le moment aucun cas n'est encore enregistré en Afrique, l'heure est à la prévention et la sensibilisation. Dakaractu a effectué un entretien avec le Dr Mamadou Ndiaye Sy pour voir un peu plus clair sur ce nouveau variant de la variole.