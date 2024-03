SANTÉ : Le Kenya Medical Research Institute (Kemri) révèle un haut risque de cancer du cerveau à cause des défrisants pour cheveux

Une récente découverte faite par l'Institut Médical de Recherche du Kenya (Kemri) renseigne sur le contenu problématique des produits défrisants pour cheveux, qui auraient une forte chance de provoquer un cancer du cerveau à ses utilisatrices.

Les discussions autour des soins capillaires des femmes noires reviennent au galop. Avec les récentes poursuites judiciaires visant les plus grands articles de défrisant pour cheveux, dont le plus connu étant Dark&Lovely, des questionnements s'accumulent autour des substances qu'abriteraient ces marchandises cosmétiques.

En effet, une récente découverte du Kemri révélerait la présence d'une substance chimique baptisée formaldéhyde, une neurotoxine capable d'initier un cancer du cerveau et si possible, d'altérer la mémoire. Plutôt silencieux sur les noms exacts des produits détenteurs de ce corps, les chercheurs soulignent tout de même que " Six, donc 75 %, ont été fabriqués au Kenya et deux, donc environ 25 %, viennent d'Ouganda et d'Afrique du Sud ".