SANTÉ / L’hôpital Albert Royer accueille un nouveau bloc opératoire provisoire de dernière génération d'un coût de 156.117.389 francs CFA

Le Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer vient d’inaugurer ce mardi sa toute nouvelle infrastructure. Il s’agit d'un bâtiment abritant des blocs opératoires provisoires de chirurgie de dernière génération.

En effet, ce bloc construit sur la base de normes standard, est constitué de 3 salles d'opération; 1 salle de réveil; 1 salle de stérilisation avec des équipements de dernière génération et 2 vestiaires pour le personnel.

Une infrastructure qui a vu le jour grâce à l’appui de partenaires techniques et financiers tels que l’assistance médicale Sénégal, les Chaînes de l’espoir Belgique et Luxembourg qui ont apporté un financement à hauteur de 156.117.389 F afin d’assurer la continuité de la prise en charge des interventions chirurgicales urgentes.

D’ailleurs, selon les propos de la directrice du CHNEAR, des interventions simples ont été entamées depuis plus d’un mois et tous se sont passées avec succès.



Pour rappel, la fermeture de l'ancien bâtiment du service de Chirurgie s’esteffectuée, suite au recommandations du rapport de la Direction de la protection civile du 26 décembre 2019, qui signalait un risque d'effondrement. Ainsi, face à l'obligation d'assurer la continuité des soins chirurgicaux pour assurer la prise en charge des patients, la Direction de l'hôpital en collaboration avec la Commission médicale d'établissement, le Comité Technique d'établissement et la Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance, ont validé la délocalisation des locaux dudit service à partir du 6 Mai 2021 pour des mesures de sécurité.