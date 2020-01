SALY PORTUDAL : Modernisation de l'administration, condition sociale améliorée, restent les préoccupations des Administrateurs Civils du Sénégal...

Le bureau de l’Amicale des Administrateurs civils du Sénégal s’est réuni en atelier, du 17 au 19 janvier 2020 à l’hôtel Les Amaryllis à Mbour. Cette rencontre a été consacrée à l’élaboration et à la validation de son Programme d’activités au titre de l’année 2020.



Le bureau a saisi cette occasion pour réitérer, au nom de tous les Administrateurs civils, ses vifs remerciements et sa reconnaissance à son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, qui a bien voulu recevoir en audience, l’Amicale des Administrateurs civils du Sénégal, le mardi 24 décembre 2019.



Relativement au Programme annuel d’activités, la volonté de l’Amicale est, d’une part, d’accompagner le processus de modernisation de l’Administration, en contribuant efficacement à la mise en œuvre des politiques publiques et, d’autre part, de promouvoir l’épanouissement social et professionnel des Administrateurs civils.



Ainsi, en plus des activités traditionnelles orientées vers la prise en charge des préoccupations des Administrateurs civils, le programme est essentiellement marqué par deux importantes rencontres, à savoir :



un colloque de haut niveau sur la réforme et la modernisation de l’Administration publique. Cette activité est motivée par la volonté des collègues de participer davantage à la dynamique de mise en place d’une administration de développement, en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations ;

un atelier sous-régional sur la sécurité transfrontalière. Le choix de cette thématique répond à la nécessité d’adopter une démarche anticipative face aux enjeux sécuritaires. Cette activité entre dans le cadre des missions de maintien de l’ordre public dévolues aux chefs de circonscriptions administratives.



En définitive, le bureau réitère son engagement, à l’endroit des collègues, à ne ménager aucun effort pour l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés.