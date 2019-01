SAÏ-SAÏ / Racine Talla ne sait pas si Malal Talla, alias 'Fou Malade ' fait toujours partie de 'Y'en a marre '

Le Directeur général de la Rts et non moins frère aîné de Malal Talla, alias '' Fou malade'', doute fort aujourd'hui, que son frère cadet appartienne encore au mouvement '' Y'en a marre ''. Pour Racine Talla, qui était l'invité du Grand Jury de ce dimanche, il faudra voir cette affaire de plus près puisque cela fait au moins trois mois qu'il n'a pas posé l'œil sur Fou Malade. Je ne sais même pas s'il fait toujours partie du groupe Y'en a marre. '' Toutefois, il signale ceci : '' je l'ai vu à la télé faire une publicité sur le Ter ''.



Et aussi cherchera-t-il à laver à grande eau son jeune frère par rapport au single très polémique du groupe '' Y'en a marre '', estimant que cette chanson pourrait ne pas l'engager. '' Je ne sais pas si cette chanson Saï Saï l'engage... ''



Il ne manquera pas de jeter des pierres dans le jardin des rappeurs en question, trouvant par ailleurs leurs sorties épidermiques. ''Je ne vois pas de consistance dans le discours... "