Après le crash d’avion survenu hier soir à Tver dans une ville entre la Russie et Saint-Petersbourg, le président Vladimir Poutine s’exprime enfin. Le chef du Kremlin lors d’une réunion avec le chef par intérim de la République populaire de Donetsk (RPD), Denis Pouchiline, a fait quelques témoignages sur son ancien cuisinier, Prigojine. « Le fondateur de Wagner PMC, Eugène Prigojine, était un homme au destin difficile et a commis de graves erreurs dans sa vie, mais en même temps, il a obtenu les résultats nécessaires pour la cause commune » a déclaré Vladimir Poutine le Président résident russe.