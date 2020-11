Rufisque / Tournée MEPA : « La modernisation sera au cœur du dispositif mis en place par la nouvelle équipe. » (Aly Saleh Diop, MEPA)

Après sa nomination à la tête du département de l’élevage et de la production animale, le ministre a tenu à rencontrer les éleveurs qui s’activent au niveau des différents forails de la région de Dakar. Venu rencontrer ceux de Rufisque, il a réitéré l'engagement de l’État. « C’est un secteur qu'on ne peut pas passer sous silence au regard des objectifs que le président de la République a assignés à son gouvernement. Alors, il était tout à fait normal, à l’entame de ma mission, que je puisse descendre sur le terrain pour échanger avec les acteurs sur les défis que nous avons partagés avec eux… »



Le MEPA compte s’appuyer sur une démarche où l’approche filière sera mise en avant car les foirails occupent une place stratégique pour le développement économique du pays. Ainsi, la modernisation sera au cœur du dispositif mis en place par la nouvelle équipe dirigée par Aly Saleh Diop. La technologie sera au rendez vous pour plus de rentabilité dans le secteur de l’élevage et les foirails ne seront pas en reste, a t-il fait savoir. C’était en marge d’une tournée organisée dans les plus grands foirails de la région de Dakar ce 24 novembre 2020.